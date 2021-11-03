لبنان

اللجان المشتركة اتفقت على صياغة لقانون انشاء صندوق للامراض المستعصية

Lebanon 24
03-11-2021 | 09:17
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عقدت لجان الادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور وزير الصحة فراس الابيض وعدد من النواب ومعنيين بالشأن الطبي. 
 
وناقشت اللجان اقتراح قانون الدواء واقتراح القانون الذي يرعى تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.

الفرزلي

وقال الفرزلي بعد الجلسة: "ناقشت اللجان المشتركة جدول الاعمال لا سيما في ما يتعلق بانشاء صندوق للامراض المستعصية، ولجنة الصحة عملت جاهدة على بدء العمل على تصديق قانون تقدم به السادة النواب وبعض اعضاء كتلة "التنمية والتحرير". وكانت مناقشة كاملة في جلسة اليوم ادت بعد موافقة اللجان المعنية الى صياغة تم الاتفاق عليها، وبالتالي نستطيع ان نقول انها ستعرض على الهيئة العامة للتصديق عليها في الجلسة العامة".

اضاف: "ناقشت اللجنة ايضًا مسألة تتعلق بإعادة تنظيم معرض رشيد كرامي في طرابلس، وهذه مسألة ايضًا نعتبرها في غاية الاهمية لاننا نعتبر ان هناك تقصيراً تاريخيًا متماديًا في حق هذه العاصمة اللبانية، وكما شاء السادة نواب طرابلس الاستاذ سمير الجسر والاستاذ جهاد الصمد وغيرهم، كان هناك اصرار على هذا الموضوع، وتألفت لجنة كي تنظم تقريراً عن هذا المعرض لكي يصبح سهلاً عليه الذهاب باتجاه تطبيق قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وبالتالي تفعيل هذا المرفق العام في هذه المدينة العزيزة على قلوبنا جميعًا".
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