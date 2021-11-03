24
o
بيروت
26
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اللجان المشتركة اتفقت على صياغة لقانون انشاء صندوق للامراض المستعصية
Lebanon 24
03-11-2021
|
09:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجان الادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور وزير الصحة فراس الابيض وعدد من النواب ومعنيين بالشأن الطبي.
وناقشت اللجان اقتراح قانون الدواء واقتراح القانون الذي يرعى تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.
الفرزلي
وقال الفرزلي بعد الجلسة: "ناقشت اللجان المشتركة جدول الاعمال لا سيما في ما يتعلق بانشاء صندوق للامراض المستعصية، ولجنة الصحة عملت جاهدة على بدء العمل على تصديق قانون تقدم به السادة النواب وبعض اعضاء كتلة "التنمية والتحرير". وكانت مناقشة كاملة في جلسة اليوم ادت بعد موافقة اللجان المعنية الى صياغة تم الاتفاق عليها، وبالتالي نستطيع ان نقول انها ستعرض على الهيئة العامة للتصديق عليها في الجلسة العامة".
اضاف: "ناقشت اللجنة ايضًا مسألة تتعلق بإعادة تنظيم معرض رشيد كرامي في طرابلس، وهذه مسألة ايضًا نعتبرها في غاية الاهمية لاننا نعتبر ان هناك تقصيراً تاريخيًا متماديًا في حق هذه العاصمة اللبانية، وكما شاء السادة نواب طرابلس الاستاذ سمير الجسر والاستاذ جهاد الصمد وغيرهم، كان هناك اصرار على هذا الموضوع، وتألفت لجنة كي تنظم تقريراً عن هذا المعرض لكي يصبح سهلاً عليه الذهاب باتجاه تطبيق قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وبالتالي تفعيل هذا المرفق العام في هذه المدينة العزيزة على قلوبنا جميعًا".
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
15:51 | 2021-11-02
02/11/2021 03:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
13:21 | 2021-11-02
02/11/2021 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
03:15 | 2021-11-03
03/11/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
12:43 | 2021-11-02
02/11/2021 12:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
02:00 | 2021-11-03
03/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:39 | 2021-11-03
7 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا" في لبنان... ماذا عن الاصابات اليومية؟ (صورة)
11:50 | 2021-11-03
وزير الاقتصاد استقبل سفير الاتحاد الاوروبي ووفدا من غرفة الصناعة والتجارة في البقاع
11:40 | 2021-11-03
ابي المنى خلال جولة ولقاءات روحية: المهمة توحيدية ووطنية لنهضة المؤسسات وجمع الشمل
11:39 | 2021-11-03
جنبلاط: حلّ الظلام القاتم واللحن الكئيب على وقع الاغتيال والاستبداد
11:37 | 2021-11-03
سرقة أسلاك كهربائية في منطقة الحريشة في الكورة
11:35 | 2021-11-03
كلودين عون: مدركون للمخاطر المهددة لمكتسبات النساء إذا تفاقمت الأزمات
فيديو
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
03/11/2021 18:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
05:30 | 2021-11-03
03/11/2021 18:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
03:00 | 2021-11-03
03/11/2021 18:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact