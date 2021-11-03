لبنان

تمارين تدريبية للجيش تحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية (صور وفيديو)

Lebanon 24
03-11-2021 | 09:26
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تابعت وحدات من الجيش مناوراتها التي تندرج في إطار تمرين Sofex 2021 حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب الذي يُنفذ بالاشتراك مع مدرسة القوات الخاصة وفريق تدريب أميركي.
وفي هذا الإطار نفذت وحدة من مغاوير البحر بمشاركة وحدة من القوات البحرية هجوماً يُحاكي محاولة تهريب مطلوبين للأجهزة الأمنية عبر البحر باتجاه أوروبا بواسطة مركب صيد قرب جزيرة الأرانب ـــ طرابلس.
كما قامت وحدة من الفوج المجوقل بتنفيذ عملية تحاكي القضاء على خلية إرهابية متمركزة في وطى الجوز في أعالي كسروان ومنعها من تنفيذ أعمال إرهابية في الداخل اللبناني.
 
 
 
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