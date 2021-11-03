الجيش: خرقان بحريان للعدو قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 2 / 11 /2021 اعتبارا من الساعة 05.53 ولغاية الساعة 17.40، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 315 مترا.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".