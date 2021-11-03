لبنان

في جبل لبنان... احد الافران الكبرى يتلاعب بوزن ربطة الخبز

Lebanon 24
03-11-2021 | 09:31
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نظّمت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة محضر ضبط في حق صاحب أحد الافران الكبرى في جبل لبنان بسبب تلاعبه بوزن ربطة الخبز اللبناني مع وجود نقص يتراوح بين ٤٠ و٦٠ غراما في الربطة.
ومن ناحية اخرى، تابعت المديرية جولاتها على المولدات الكهربائية الخاصة للتأكد من الالتزام بتركيب العدادات للمشتركين، كما بالسعر الرسمي للكيلوواط وفق التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه. وفي السياق، تم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين، مع اخذ تعهدات من اصحاب المولدات باستكمال تركيب العدادات قبل انقضاء المهلة الزمنية المحددة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام. وستتابع مديرية حماية المستهلك جولاتها للتثبت من الالتزام بالتعهدات.
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