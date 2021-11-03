لبنان

بو حبيب: لبنان يتطلع الى أشقائه في الدول العربية ودول الخليج كي يكونوا الى جانبه

Lebanon 24
03-11-2021 | 09:37
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قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إن "الرئيس عون أعاد التأكيد على ان موقف لبنان واحد حيال ضرورة قيام افضل العلاقات بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج والدول العربية، وعدم جواز تأثر هذه العلاقات بأي مواقف تصدر عن جهة او افرقاء لا تعبر عن وجهة نظر الدولة اللبنانية".
 
وأشار بو حبيب من بعبدا إلى أن "ما حصل خلال الأيام الماضية يجب ان يقف عند حد تغليب المصلحة العربية المشتركة، وعدم صب الزيت على النار، لا سيما وان لبنان ما كان يوما الا نصير الدول العربية الشقيقة كلها ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون معبرا للاساءة الى أي دولة".
 
ولفت إلى أن "لبنان الذي عمل دائماً من اجل تحقيق التضامن بين الدول العربية، ودفع غالياً ثمن هذا الخيار خلال الأعوام الماضية، يتطلع اليوم الى اشقائه في الدول العربية ودول الخليج كي يكونوا الى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".
 
 

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