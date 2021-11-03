لبنان

حركة امل: لتثبيت وحفظ حقوق المودعين

Lebanon 24
03-11-2021 | 09:35
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عقدت حركة امل إجتماعاً برئاسة رئيسها رئيس مجلس النواب الأخ نبيه بري حضره أعضاء هيئة  الرئاسة والهيئة التنفيذية والمكتب السياسي ورؤوساء اللجان الإنتخابية في كافة أقاليم الحركة تمت فيه مناقشة الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والشؤون المعيشية والإقتصادية ، وأعطى الرئيس بري توجيهاته للهيئات الحركية  ولنواب كتلة التنمية والتحرير للمباشرة بإعداد الدراسات اللازمة وإقتراحات القوانين الضرورية لاسيما المتعلقة بإلزام الحكومة والمصرف المركزي والمصارف تثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ووضع التشريعات الكفيلة بإعادتها لأصحابها بحسب المسؤولية والدور وإسقاط كل عمليات التقادم بمرور الزمن أو غيره والضغط الجدي مع الحكومة لوضع قانون البطاقة التمويليه موضع التنفيذ .
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