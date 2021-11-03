مولوي: وزارة الداخلية جاهزة لإجراء الانتخابات

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه ظهر اليوم، رئيسة وفد البرلمان الاوروبي للعلاقات مع الشرق الاوسط النائبة ايزابيل سانتوسن التي قالت بعد اللقاء: "تطرقت خلال اجتماعي مع معالي الوزير الى ادارة الانتخابات المقبلة ودور لجنة الاشراف عليها الذي نعتبره مهما، وابدينا بعض المخاوف والقلق بخصوص عمل هذه اللجنة، وقد اعربنا عن ذلك لمعالي الوزير الذي اجاب ان كل شيء سوف يؤمن من موازنة الدولة اللبنانية ومن موارد اخرى فضلا عن تعيين اعضائها، وحسن سير عملها وتشكيلها بالوقت المناسب ضمن المهل المحددة".اضافت: "واعربنا عن قلقنا ايضا بشأن مهلة تحديد موعد الانتخابات، وطمأننا معاليه ان هذه المهلة ستتحدد وفق المهل القانونية".وتابعت: "تناولنا موضوع تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، واعربنا عن قلقنا ازاء ذلك، وطمأننا معالي الوزير بشأن استقلالية القضاء والظروف التي ستؤمن للقاضي بيطار الاستمرار بعمله.. هذه هي خلاصة اجتماعنا مع معالي الوزير ".بدوره، شدد الوزير مولوي على "اجراء الانتخابات بمواعيدها الدستورية، مطالبا برقابة دولية لاعطاء الثقة للمواطنين وللمجتمع الدولي، تأكيدا لشفافية الانتخابات".ودعا مولوي الوفد للمشاركة في المنتدى الذي سيعقد في وزارة الداخلية والبلديات الاثنين المقبل والتي سيشارك فيه سفراء وممثلون عن المجتمعين الدولي والمدني، معولا على "الحصول على الدعم المطلوب لانجاز العملية الانتخابية وتأمين مستلزماتها بما لا يمس بالسيادة الوطنية".واعرب "عن جهوزية وزارة الداخلية لاجراء العملية الانتخابية، وهي باشرت العمل لانجاز القوائم الانتخابية وتأمين ما يلزم للاشراف على الانتخابات والحصول على مستلزماتها".واكد مولوي "ان الانتخابات هي حق دستوري اساسي، وان اجراءها يعلو فوق اي اعتبار".واجتمع الوزير مولوي بعد الظهر مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، وتم التنسيق في ملفات تتعلق بالوزارتين.كماالتقى النائبين هاغوب بقرادونيان وهاغوب ترزيان، وتم البحث في الاوضاع العامة والتطورات على الساحة اللبنانية.كذلك التقى المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود.