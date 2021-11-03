لبنان

الداود زار وزير الاشغال وبحثا في ملفات انمائية

Lebanon 24
03-11-2021 | 10:05
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زار نائب الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي طارق الداود وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في مكتبه في الوزارة، وتم عرض للملفات الإنمائية في قضاء راشيا.
 
وأكد الداود في بيان "حرص الوزير حميه في متابعة الملفات الإنمائية التي تخص المنطقة، مبديا إستعداده للتعاون من أجل المصلحة العامة".
 
ولفت الداود الى "ما يسعى إليه وزير الأشغال في ما يتعلق بالتواصل مع سوريا والإنفتاح على الشرق والعمل على تأهيل المرافئ ومطار بيروت الدولي وما تحمله هذه الخطوة من نتائج إيجابية على لبنان خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها وحاجتنا للمشاريع التي تعنى بتأهيل المرافق العامة وتأمين الدعم المالي لها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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