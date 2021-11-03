لبنان

سرقة محطة تحويل كهرباء من نورث ليبانون كولدج في جديدة زغرتا

Lebanon 24
03-11-2021 | 10:10
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مجهولين عمدوا ليلا الى سرقة محطة تحويل الكهرباء في مدرسة "نورث ليبانون كولدج" في دير مار أنطونيوس جديدة زغرتا التابعة للرهبنة اللبنانية المارونية.
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