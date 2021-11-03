سرقة محطة تحويل كهرباء من نورث ليبانون كولدج في جديدة زغرتا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مجهولين عمدوا ليلا الى سرقة محطة تحويل الكهرباء في مدرسة "نورث ليبانون كولدج" في دير مار أنطونيوس جديدة زغرتا التابعة للرهبنة اللبنانية المارونية.