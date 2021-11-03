قتيلان بينهما طفل بإنفجار في مخيم للنازحين في مجدلون

أفادت "الوكالة الوطنية الاعلام" في بعلبك، أن عدد ضحايا انفجار مخيم بلدة مجدلون ارتفع إلى قتيلين، بعدما قضى الطفل ع. س. (5 سنوات) في مستشفى "دار الأمل الجامعي" في بعلبك متأثرا بجروحه، في حين تتم معالجة الوالد ر. س. (31 سنة) وابنته لين (4 سنوات) في المستشفى.