7 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا" في لبنان... ماذا عن الاصابات اليومية؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 643749.

كذلك، سُجلت 7 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8522.