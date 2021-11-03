24
o
بيروت
26
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
7 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا" في لبنان... ماذا عن الاصابات اليومية؟ (صورة)
Lebanon 24
03-11-2021
|
10:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 643749.
كذلك، سُجلت 7 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8522.
مواضيع ذات صلة
بالارقام... هذا جديد إصابات ووفيات "كورونا" في لبنان (صورة)
Lebanon 24
بالارقام... هذا جديد إصابات ووفيات "كورونا" في لبنان (صورة)
03/11/2021 18:18:36
03/11/2021 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"عدّاد كورونا" في لبنان يواصل تسجيل الإصابات.. ماذا عن الوفيات؟
Lebanon 24
"عدّاد كورونا" في لبنان يواصل تسجيل الإصابات.. ماذا عن الوفيات؟
03/11/2021 18:18:36
03/11/2021 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الإصابات بـ"كورونا" تعاود الارتفاع في لبنان... ماذا عن الوفيات؟ (صورة)
Lebanon 24
الإصابات بـ"كورونا" تعاود الارتفاع في لبنان... ماذا عن الوفيات؟ (صورة)
03/11/2021 18:18:36
03/11/2021 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عدد وفيات كورونا في لبنان يتزايد.. ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
عدد وفيات كورونا في لبنان يتزايد.. ماذا عن الإصابات؟
03/11/2021 18:18:36
03/11/2021 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا
لبنان
إصابات
وفيات
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
15:51 | 2021-11-02
02/11/2021 03:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
13:21 | 2021-11-02
02/11/2021 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
03:15 | 2021-11-03
03/11/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
12:43 | 2021-11-02
02/11/2021 12:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
02:00 | 2021-11-03
03/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:50 | 2021-11-03
وزير الاقتصاد استقبل سفير الاتحاد الاوروبي ووفدا من غرفة الصناعة والتجارة في البقاع
11:40 | 2021-11-03
ابي المنى خلال جولة ولقاءات روحية: المهمة توحيدية ووطنية لنهضة المؤسسات وجمع الشمل
11:39 | 2021-11-03
جنبلاط: حلّ الظلام القاتم واللحن الكئيب على وقع الاغتيال والاستبداد
11:37 | 2021-11-03
سرقة أسلاك كهربائية في منطقة الحريشة في الكورة
11:35 | 2021-11-03
كلودين عون: مدركون للمخاطر المهددة لمكتسبات النساء إذا تفاقمت الأزمات
10:52 | 2021-11-03
المرتضى بحث مع المستشار الثقافي الإيراني في التعاون وتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين
فيديو
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
03/11/2021 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
05:30 | 2021-11-03
03/11/2021 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
03:00 | 2021-11-03
03/11/2021 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact