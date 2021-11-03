سرقة أسلاك كهربائية في منطقة الحريشة في الكورة

اقدم مجهولون على سرقة عدد من الأسلاك الكهربائية في منطقة الحريشة في الكورة.



يذكر انه كانت قد نشطت في الآونة الأخيرة سرقة الأسلاك الكهربائية بشكل كبير في المنطقة.وقددعت بعض البلديات المواطنين للمساعدة في القبض على الفاعلين و ذلك بالتبليغ فورا القوى الأمنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.