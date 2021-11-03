لبنان

وزير الاقتصاد استقبل سفير الاتحاد الاوروبي ووفدا من غرفة الصناعة والتجارة في البقاع

Lebanon 24
03-11-2021 | 11:50
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 استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف، وتم البحث في التطورات على صعيد البرنامج مع صندوق النقد الدولي.
 
كما استقبل الوزير سلام وفدا من غرفة الصناعة والتجارة في زحلة والبقاع، واستمع إلى مشاكلهم. وتمت دعوته الى تفقد مركز الغرفة للاطلاع على أحوال القطاع الصناعي والزراعي في البقاع، ووعد الوزير بتلبية الدعوة قريبا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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