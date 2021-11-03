لبنان

اجتماع لوزير الطاقة مع شركات مقدمي الخدمات...هذا ما دار خلاله

Lebanon 24
03-11-2021 | 12:15
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة وليد فياض البيان الآتي:
 
عقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض اجتماعاً مع شركات مقدمي الخدمات بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك وكبار موظفي المؤسسة وقد حضر الغجتماع رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والقاضيان عبد الرضى ناصر وهدى الحاج.

وقد تناول الاجتماع موضوع إمكانية تجديد عقود مقدمي الخدمات والآليات القانونية المطلوبة لذلك.

كما تم شرح مفصل لعمل مقدمي الخدمات وعرض تقارير عن الأعمال المُنجزة من قبلهم لتقييم الآداء لناحية إمكانية السير قُدماً بأعمالهم،

وأشار وزير الطاقة الى ضرورة تفعيل عمل مقدمي الخدمات وتوسيع نطاق خدماتهم ضمن الأُطر القانونية لضمان تسيير المرفق العام بشكل أفضل خدمة للمواطن وحرصاً على الأموال العامة وعلى نوعية الخدمة.
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