لبنان

إصلاح خط أنابيب الغاز على طاولة فياض.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
03-11-2021 | 12:37
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عقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض إجتماعاً مع رئيس مجلس ادارة شركة TGS المكلفة بإصلاح خط أنابيب الغاز الدكتور هشام رضوان بحضور مدير عام النفط المهندس اورور الفغالي  ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك وفريق العمل.

وعرض فريق TGS تقريره عن خط الغاز والمحطات التابعة له بعد الكشف عليه داخل لبنان؛ وتطرّق لنطاق الأعمال الإصلاحية والمواد اللازمة لها والجدول الزمني لإتمامها،

كما جرى شرح للخطوات التقنية الواجب إتباعها لصيانة هذا الخط والتأكُّد من جهوزيته عند البدء بضخ الغاز المصري الى معمل دير عمار في شمال لبنان.

وأشار الوزير فياض أن هذا الخط هو الذي يستقبل الغاز المصري ويؤمن إنتاج طاقة كهربائية بسعر بأقل كلفة من الغاز أويل والفيول أويل في ظل هذا الوضع الدقيق الذي نمر به في بلدنا، وهو سيؤمن حوالي 450 ميغاوات كهرباء في حال تم تشغيل معمل دير عمار، وممكن أن يؤمن أكثر من ذلك إذا توفّر الغاز الإضافي مع إمكانية الإنتاج الإضافي للكهرباء.
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