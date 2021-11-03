المساعدون القضائيون يتوقفون عن العمل بدءاً من هذا التاريخ

أعلنت لجنة المساعدين القضائيين في بيان، أنه "بالنظر للأوضاع المعيشية الصعبة و الكارثية التي وصلنا اليها، وحيث أن أفق المعالجات على ما يبدو مقفلاً،تدعو اللجنة بدءاً من الإثنين الواقع فيه 8/11/2021 الى ما يلي :1- وقف كافة الأعمال الإدارية و القلمية في كافة الأقلام و الدوائر بشكل كامل باستثناء ما يعود للمهل القانونية وإخلاءات السبيل فقط، على أن يحدد كل رئيس قلم ما يراه مناسباً بالحد الأدنى من الحضور.2- التوقّف عن ضبط محاضر الجلسات في كافة المحاكم بما فيها جلسات الموقوفين.3- مراجعة اللجنة التي ستبقي إجتماعاتها مفتوحة في أي أمر طارىء.