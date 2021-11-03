لبنان

المساعدون القضائيون يتوقفون عن العمل بدءاً من هذا التاريخ

Lebanon 24
03-11-2021 | 12:49
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أعلنت لجنة المساعدين القضائيين في بيان، أنه "بالنظر للأوضاع المعيشية الصعبة و الكارثية التي وصلنا اليها، وحيث أن أفق المعالجات على ما يبدو مقفلاً،
تدعو اللجنة بدءاً من الإثنين الواقع فيه 8/11/2021  الى ما يلي :
1- وقف كافة الأعمال الإدارية و القلمية في كافة الأقلام و الدوائر بشكل كامل باستثناء ما يعود للمهل القانونية وإخلاءات السبيل فقط، على أن يحدد كل رئيس قلم ما يراه مناسباً بالحد الأدنى من الحضور.
2-  التوقّف عن ضبط محاضر الجلسات في كافة المحاكم بما فيها جلسات الموقوفين.
3- مراجعة اللجنة التي ستبقي إجتماعاتها مفتوحة في أي أمر طارىء.
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