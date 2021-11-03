عمليات صيرفة بطريقة غير شرعية...هذا ما حصل في بئر حسن

صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوري (ر.غ) خلال دهم منزله في بئر حسن ـــ بعبدا، لقيامه بعمليات صيرفة بطريقة غير شرعية، وإنشاء مجموعات عبر تطبيق الواتس آب بهدف التحكم بسعر صرف الدولار والتلاعب به، إضافةً إلى الاشتباه بقيامه بتهريب الأموال. وقد ضُبط داخل منزله سلاح حربي ومماشط وذخائر وهاتف خلوي، إضافةً إلى كمية كبيرة من العملة اللبنانية والدولار الأميريكي.سُلِّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.