توضيح لبلدية صيدا حول تعميم تسعيرة اشتراكات المولدات لتشرين الأول

عمم المكتب الإعلامي في بلدية صيدا بيانًا توضيحيًّا للبيان السابق، والذي أعدته لجنة عدالة وتوزيع وشفافية المحروقات في صيدا، وتم في التوضيح "ذكر التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة للمشتركين بالعدادات وهي 5200 ل.ل. لكل كيلواط ساعة.وفي ما يلي النص الكامل للبيان :أولًا: السعر العادل لكل ساعة تغذيه للديجنتير المقطوع عن شهر تشرين اول 2021 هو /3500/ ل . ل .ثانيًا: التأكيد على التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة للمشتركين بالعدادات وهي /5200/ ل.ل. لكل كيلوواط ساعة .- على صاحب المولد اصدار فاتورة مفصلة مبين عليها ضريبة الـ TVA اذا كانت مستحقه، والا سيصار الى ابلاغ وزارة المالية عن كل فاتورة مخالفة .ثالثًا: التأكيد مجددا على تركيب العدادات لجميع المشتركين على نفقة صاحب المولد، وعلى كل مواطن لا يستجيب صاحب المولد لطلبه بتركيب عداد ، اعلام البلدية بذلك .رابعًا: ستمتنع البلدية عن اصدار التسعيرة للديجانتير المقطوع مع بداية العام الجديد، وسيعتبر بعد ذلك بأن الديجانتير الموضوع هو بالتوافق بين المشترك وصاحب المولد.خامسًا: على اصحاب المولدات وضع برنامج تقنين لتخفيف عبء الفاتورة عن المواطنين بالتوافق مع المشتركين في المنطقة .نموذجتغذيه من الساعة 6-8 صباحًامن الساعة 11 - 2 ظهرًامن الساعة الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة ليلًاعلى أن تضاف إليها ساعات التغذية من كهرباء مؤسسة لبنان" .