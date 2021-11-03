المرتضى تداول مع خير في الإرث التراثي لطرابلس

التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه بالوزارة اليوم، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير.



وتم التداول في شؤون عامة وبشأن الإرث التراثي في مدينة طرابلس وسبل تأمين الدعم اللازم لحفظه وترميمه وصيانته.