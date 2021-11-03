لبنان

جنبلاط: ذهبت حلب ورحل صباح

Lebanon 24
03-11-2021 | 13:26
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غرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر": "ذهبت حلب ورحل صباح، دمرت زهرة الشرق، ومات الطرب الاصيل، وحل الظلام القاتم واللحن الكئيب، على وقع الاغتيال والاستبداد".
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وليد جنبلاط

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