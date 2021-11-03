جنبلاط: ذهبت حلب ورحل صباح

غرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر": "ذهبت حلب ورحل صباح، دمرت زهرة الشرق، ومات الطرب الاصيل، وحل الظلام القاتم واللحن الكئيب، على وقع الاغتيال والاستبداد".