لبنان

سرقة كابلات الكهرباء في حوقا للمرة الثانية خلال شهر

Lebanon 24
03-11-2021 | 13:44
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للمرة الثانية خلال شهر، تمت سرقة كابلات الكهرباء في حوقا والتي تغذي بلدة حدشيت.
 
وناشد الأهالي القوى والأمنية والدولة تحمل المسؤولية.
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