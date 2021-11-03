سانتوس تناولت مع الإعلاميين رؤية الاتحاد الأوروبي لخروج لبنان من أزمته

عقدت عضو البرلمان الأوروبي إيزابيل سانتوس لقاء إعلاميًّا، عصر اليوم، في مركز الاتحاد الأوروبي ببيروت، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي شارل طراف.وألقت سانتوس كلمة رحبت فيها ب"وسائل الإعلام لما لها من دور مهم في مجال التواصل مع الناس"، مؤكدة "سرورها بهذا اللقاء بصفتها رئيسة لبعثة العلاقات في الاتحاد الأوروبي مع بلدان المشرق، معتبرة أن "هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة إذ تأتي في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة صعبة ومتعددة سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية".وأشارت إلى أنه "تم التركيز في هذه الزيارة على 3 نقاط أساسية هي: ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كونها الخطوة الأساسية للوصول إلى الديموقراطية، أهمية دعم لجنة الإشراف على الانتخابات لتتمكن من القيام بالدور المرجو منها، إضافة إلى المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهمية التوصل إلى اتفاق معه في أسرع وقت ممكن لتحسين ظروف معيشة المواطنين لأنهم يعانون ظروفا معيشية واقتصادية غير مسبوقة".وأكدت أنه "تم التركيز أيضا على ضرورة أن يكون التحقيق في انفجار بيروت شفافا يوصل إلى الحقيقة في هذا الانفجار الهائل والمدمر"، مشيدة ب"الزيارة إذ سمحت لها بلقاء العديد من الشخصيات والمسؤولين اللبنانيين للوقوف على نظرتهم ورؤيتهم للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان".ثم كان حوار مع الإعلاميين تناول "رؤية الاتحاد الأوروبي لخروج لبنان من أزمته، والتي تبدأ بضرورة إجراء الانتخابات النيابية والتعاون على مواجهة كورونا".