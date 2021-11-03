22
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سانتوس تناولت مع الإعلاميين رؤية الاتحاد الأوروبي لخروج لبنان من أزمته
Lebanon 24
03-11-2021
|
13:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت عضو البرلمان الأوروبي إيزابيل سانتوس لقاء إعلاميًّا، عصر اليوم، في مركز الاتحاد الأوروبي ببيروت، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي شارل طراف.
وألقت سانتوس كلمة رحبت فيها ب"وسائل الإعلام لما لها من دور مهم في مجال التواصل مع الناس"، مؤكدة "سرورها بهذا اللقاء بصفتها رئيسة لبعثة العلاقات في الاتحاد الأوروبي مع بلدان المشرق، معتبرة أن "هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة إذ تأتي في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة صعبة ومتعددة سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية".
وأشارت إلى أنه "تم التركيز في هذه الزيارة على 3 نقاط أساسية هي: ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كونها الخطوة الأساسية للوصول إلى الديموقراطية، أهمية دعم لجنة الإشراف على الانتخابات لتتمكن من القيام بالدور المرجو منها، إضافة إلى المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهمية التوصل إلى اتفاق معه في أسرع وقت ممكن لتحسين ظروف معيشة المواطنين لأنهم يعانون ظروفا معيشية واقتصادية غير مسبوقة".
وأكدت أنه "تم التركيز أيضا على ضرورة أن يكون التحقيق في انفجار بيروت شفافا يوصل إلى الحقيقة في هذا الانفجار الهائل والمدمر"، مشيدة ب"الزيارة إذ سمحت لها بلقاء العديد من الشخصيات والمسؤولين اللبنانيين للوقوف على نظرتهم ورؤيتهم للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان".
ثم كان حوار مع الإعلاميين تناول "رؤية الاتحاد الأوروبي لخروج لبنان من أزمته، والتي تبدأ بضرورة إجراء الانتخابات النيابية والتعاون على مواجهة كورونا".
تابع
الأكثر قراءة
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
03:00 | 2021-11-03
03/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
02:00 | 2021-11-03
03/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
03:15 | 2021-11-03
03/11/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المغتربون اللبنانيون في أستراليا... يعودون الى الوطن
Lebanon 24
المغتربون اللبنانيون في أستراليا... يعودون الى الوطن
07:47 | 2021-11-03
03/11/2021 07:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
10:48 | 2021-11-03
03/11/2021 10:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:32 | 2021-11-03
الوسيط القطري يلتقي بلينكن قبل التوجّه إلى بيروت
18:25 | 2021-11-03
واشنطن حريصة على استقرار وأمن لبنان
18:20 | 2021-11-03
برّي ينتظر ما يحمله ميقاتي من أفكار
18:15 | 2021-11-03
تدقيقات دقيقة
18:07 | 2021-11-03
سحب عملية الPCR من مؤسسة عامة
18:00 | 2021-11-03
مورفي: لعدم محاسبة دولة بأكملها وشعب بأكمله بسبب رأي أحد الوزراء
فيديو
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
04/11/2021 03:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
04/11/2021 03:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
05:30 | 2021-11-03
04/11/2021 03:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact