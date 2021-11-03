من التقى قائد الجيش في أميركا؟

يتابع قائد الجيش العماد جوزاف عون زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية. وقد التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب Gregory Meeks والسيناتور Tod Young ثم عضو لجنة الموازنة في الحزب الديموقراطي في الكونغرس Rosa Delauro.وتناول البحث سبل دعم الجيش وتعزيز قدراته.