سرقة شبكة كهرباء الشميس ومرج برجا وقسم من البرجين

تعرض الخط الرئيسي لشبكة الكهرباء الهوائية، (خط التوتر المتوسط) الذي يغذي بلدات مرج برجا وجزء من بلدة البرجين وصولا حتى مفرق البرجين - شحيم - برجا إلى السرقة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي المقنن عن تلك المناطق.وتقدم مفتشو "مؤسسة كهرباء لبنان" بشكوى ضد مجهول، فيما فتحت قوى الأمن تحقيقًا لمعرفة وملاحقة الفاعلين.