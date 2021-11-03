لبنان

سرقة شبكة كهرباء الشميس ومرج برجا وقسم من البرجين

Lebanon 24
03-11-2021 | 15:21
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تعرض الخط الرئيسي لشبكة الكهرباء الهوائية، (خط التوتر المتوسط) الذي يغذي بلدات مرج برجا وجزء من بلدة البرجين وصولا حتى مفرق البرجين - شحيم - برجا إلى السرقة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي المقنن عن تلك المناطق.
 
وتقدم مفتشو "مؤسسة كهرباء لبنان" بشكوى ضد مجهول، فيما فتحت قوى الأمن تحقيقًا لمعرفة وملاحقة الفاعلين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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