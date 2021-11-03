في طرابلس...أطلق النار عليه وأصابه بقدميه

أقدم المدعو "ح.س" على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المدعو "خ.د" وإصابته بقدميه وذلك في محلة التبانة - طرابلس شارع الجهاد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".





وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادثة. وفر بعدها مطلق النار إلى جهة مجهولة فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى الحكومي للعلاج. وقد عرف أن إطلاق النار ناتج عن خلاف بين الطرفين.وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادثة.