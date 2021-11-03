لبنان

في طرابلس...أطلق النار عليه وأصابه بقدميه

Lebanon 24
03-11-2021 | 15:48
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أقدم المدعو "ح.س" على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المدعو "خ.د" وإصابته بقدميه وذلك في محلة التبانة - طرابلس شارع الجهاد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وفر بعدها مطلق النار إلى جهة مجهولة فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى الحكومي للعلاج. وقد عرف أن إطلاق النار ناتج عن خلاف بين الطرفين.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادثة.
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