تقرير مستشفى الحريري اليومي حول كورونا.. ماذا جاء فيه؟

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-١٩:Pfizer: 270AstraZeneca: 255عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 265 فحصاعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 25عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 6عدد حالات شفاء المرضى داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1372حالة شفاءعدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 11حالات وفاة: 0.