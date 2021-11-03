لبنان بانتظار الفرج من وساطة قطر

علمت "السياسة" أن "هناك صعوبات تحول دون التئام مجلس الوزراء، بسبب الشروط التي وضعها "حزب الله" الذي يرفض أي توجه للطلب من القرداحي الاستقالة، كما أنه لن يسمح بإقالته، مهما كانت المبررات، تحت وطأة إطاحة الحكومة برمتها، وهو أمر قد يأتي من جانب الرئيس ميقاتي إذا وجد أن الأبواب باتت موصدة أمامه، وبعدما ضاقت خياراته أكثر من أي وقت مضى".كذلك علمت "السياسة" الكويتية أنه "بانتظار وصول وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى بيروت، في إطار الوساطة التي تقوم بها بلاده، ستكون لرئيس الحكومة اللبنانية سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين، لبلورة التصور بشأن كيفية إيجاد مقاربة وطنية، تنزع فتيل التوتر بين بيروت والعواصم الخليجية".