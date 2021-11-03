لبنان

طبّارة لـ"الأنباء" الكويتية: الأزمة أكبر من قدرة السلطة على تطويق تداعيتها

Lebanon 24
03-11-2021 | 17:19
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رأى السفير السابق في واشنطن د. رياض طبارة أن "الازمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ليست نتيجة تصريح معاد من هنا ورد غاضب من هناك، انما هي نتيجة تراكمات سياسية وأمنية وسيادية، اخفقت الدولة اللبنانية في معالجتها بجدية وحسم، فمن النهج العقيم للسلطة الحاكمة في لبنان الى سيطرة حزب الله على القرار اللبناني، الى منابر الممانعة المتطاولة على الخليج، الى تهريب الكبتاغون من لبنان الى السعودية، أتى تصريح وزير الاعلام جورج قرداحي، ليكون القشة التي قصمت ظهر البعير".
ولفت طبارة في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى ان "الازمة استفحلت بشكل كبير، وأصبحت اكبر من قدرة السلطة الحاكمة على رد مفاعيلها وتطويق تداعيتها، خصوصا ان رئيس الجمهورية ميشال عون، لم يتخذ حتى الساعة أي موقف من الوزير قرداحي لا سلباً ولا ايجاباً، بسبب تحالفه مع حزب الله ومن خلفه ايران".
المصدر: الانباء الكويتية
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