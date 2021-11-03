لبنان

اهتمام كبير بزيارة عون الى واشنطن

Lebanon 24
03-11-2021 | 17:26
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تولي الأوساط السياسية في بيروت، اهتماما خاصا ومتابعة حثيثة لزيارة قائد الجيش العماد جوزف عون الى واشنطن، واجتماعاته المكثفة التي شملت منسق الأمن القومي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برت ماكر وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية بحضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا المواكبة لزيارة قائد الجيش، والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في واشنطن وائل هاشم، واجتمع بكل من مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبيرت ومساعدة وزير الخارجية لشؤون التسليح والأمن الدولي السفيرة بوني دونيز جينكينز، اللتين أكدتا على أهمية دور الجيش في استقرار لبنان، وشدّدتا على ضرورة دعمه لأن وحدة لبنان واستقراره محل اهتمام دولي.
المصدر: الانباء الكويتية
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