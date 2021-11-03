إتصالات الوسطاء دون نتيجة

كتبت "القبس" الكويتية: "لم تفض اتصالات الوسطاء الدوليين الى اي نتيجة بعد لمعالجة الازمة مع السعودية، بل سمع هؤلاء ممّن تواصلوا معهم، إصرارا على قطع العلاقات مع لبنان الرسمي، بل ان الاجراءات اخذة في التصعيد في حال لم تبادر الحكومة اللبنانية بالخطوة الاولى للحل وقد باتت معروفة للجميع".

(القبس الكويتية)