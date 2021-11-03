مورفي: لعدم محاسبة دولة بأكملها وشعب بأكمله بسبب رأي أحد الوزراء

توجّه رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كريس مورفي في حديث لـmtv إلى السفير السعودي في واشنطن داعياً إياه إلى عدم محاسبة دولة بأكملها وشعب بأكمله وقطع العلاقات الإقتصادية بسبب رأي أحد الوزراء.وأمل مورفي أن تتحسن العلاقة السعودية اللبنانية في أسرع وقت متمنياً إستعادة العلاقات الإقتصادية.