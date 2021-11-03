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لبنان
سحب عملية الPCR من مؤسسة عامة
Lebanon 24
03-11-2021
|
18:07
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يسعى وزير معني بسحب عملية الـP.C.R من مؤسسة عامة، وإعادته إلى وزارته مما ينعكس سلباً على موارد هذه المؤسسة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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