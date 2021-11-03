تدقيقات دقيقة

تخضع الترشيحات للإنتخابات النيابية لتدقيقات دقيقة لدى بعض الأحزاب والقوى السياسية على خلفية كسب أصوات، وليس فقط حجز مقعد نيابي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)