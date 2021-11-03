اضراب مفتوح لموظفي القطاع العام يبدأ اليوم

يبدأ موظفو القطاع العام اضرابا مفتوحا ابتداء من اليوم احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية، في وقت سجّلت أسعار المحروقات ارتفاعاً إضافياً أمس.وجاء في افتتاحية" نداء الوطن": تحت وطأة التصدعات المتزايدة على أرضية السلطة، تواصل الدولة مسيرة التحلّل والانحلال على وقع ارتفاع منسوب التآكل والاحتقان في المؤسسات والإدارات العامة، حيث ستبدأ كرة "العصيان الوظيفي" التدحرج اليوم انطلاقاً من دخول إدارات الدولة في شلل تام إيذاناً بتحركات تصعيدية متصاعدة تضع حبل الاضطرابات والإضرابات "على الجرار" بعد فشل الحكومة في تطويق تشعبات الأزمة وتداعياتها المعيشية والاجتماعية على موظفي القطاع العام.اما " الديار" فكتبت: يبدأ موظفو الإدارة العامة إضرابا مفتوحا من اليوم بعدما تجاهلت السلطة "فقدان عائلاتهم أبسط مقومات العيش الكريم، بل العيش بأي شكل كان، بعد أن فقدت ‏رواتبهم 95% من قدرتها الشرائية، فباتوا محرومين حتى الحد ‏الأدنى من مقومات الحياة، الغذاء، الماء، الكهرباء، التعليم، الطبابة والاستشفاء والدواء"، مؤكدين المضي في الإضراب "إذا ‏لم يبادر أوَلي القرار الى وضع حلول لمطالبنا".واشارت " الديار" الى " ان النقابات كافة وفي كل القطاعات تستعد لموجة من التحركات الشعبية على الارض لتحقيق المطالب، وتنتظر القطاعات التربوية والنقل العام وسائقو التاكسي تنفيذ الوعود، والا فان الدولة سيصيبها شلل كامل مع انضمام موظفي القطاع العام والمؤسسات العامة الى الاضراب الشامل والتوقف عن العمل في كل الوزارات بدءا من اليوم، وستشمل التحركات تنظيم تظاهرات شعبية في كل المناطق وقطع للطرقات حتى تحقيق الجزء اليسير من المطالب والوعود الحكومية.