25
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
العام الدراسي انطلق في الرسمية.. بداية متعثرة والصفوف من دون اساتذة
Lebanon 24
04-11-2021
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت فاتن الحاج في "الأخبار" في اليوم الأول للعودة إلى الصفوف، بعد قرار الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي فك مقاطعة العام الدراسي ورفع الغطاء النقابي عن الأساتذة، لم تنتظم الدراسة في عدد كبير من الثانويات الرسمية. وتفاوتت نسبة الحضور بين ثانوية وأخرى تبعاً لسلطة المدير على الأساتذة. ففي بعض الثانويات لامست نسبة الالتحاق 80 في المئة، فيما لم تفتح ثانويات أخرى أبوابها، وبعضها اكتفى بفتح أبوابه أمام طلاب صفوف الشهادات الرسمية فقط. بعض المديرين اتفقوا، استجابة لإملاءات حزبية، على العودة منذ الاثنين الماضي بمعزل عن قرار الرابطة، ولم يتردد كثيرون منهم في ترهيب الأساتذة "المقاطعين" بإلغاء حصصهم في التنسيق والنظارة والمكتبة والمختبر والإرشاد الصحي من نصابهم الأسبوعي، وإعطائها إلى أساتذة آخرين من «العائدين»، فضلاً عن وضع برامج يومية معقدة لهم بشكل يلزمهم البقاء نهاراً كاملاً داخل الثانوية أو العودة إليها مرتين. هذا الواقع ترك حالة توتر بين الأساتذة من جهة، وبينهم وبين الإدارة من جهة ثانية.
لا إحصاء دقيقاً لنسبة "المقاطعين" أو "العائدين"، لكن منهم من وصف العودة أمس بـ"العرجاء" و"المتعثرة" و"المذلة"، ومن المديرين من بدا مطمئناً إلى أن العملية التعليمية ستنتظم الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، مراهناً على ضعف الحركة الاعتراضية في صفوف الأساتذة.
في هذه الأثناء، نفذت أمام وزارة التربية وقفة احتجاجية رمزية على خرق الهيئة الإدارية للرابطة للأصول النقابية و"كسر إرادة الأساتذة وإهانتهم مقابل عطاءات هزيلة وضحلة للدول المانحة والحكومة، ومصادرة قرارهم وعدم تمثيلها لحقوقهم ومصالحهم". وبحسب مصادر المشاركين، "لم تدعُ للوقفة أي من الجهات النقابية المعارضة، إنما تداعى عدد من الأساتذة الثانويين بصورة عفوية للاعتراض على البيانات التعسفية للهيئة والضرب الممنهج للوظيفة النقابية للرابطة". ورأت المصادر أن "المشهد النقابي المعيب" ليس في ما تحدثت عنه الهيئة في بيانها الأخير عن طريقة تفاعل الأساتذة مع قرار فك المقاطعة، بل المعيب هو "سوق الأساتذة رغماً عنهم إلى الصفوف والتنكر للمأساة الاقتصادية التي يعيشونها والتسلط عليهم". وأكدت المصادر أن تحركات الأساتذة لن تكون تنفيسية على غرار "يوم الغضب" الذي تنفذه الرابطة لمرة واحدة ثم تعود أدراجها، "وستكون هناك سلسلة من الخطوات ستتخذ أشكالاً مختلفة مثل إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لاجتذاب الإعلام وإيصال قضيتنا إلى الرأي العام والمتمثلة بأحقية مطالبنا وعدم قدرتنا على تأمين أدنى مقومات العيش، والدفاع عن الصورة الرمزية والمعنوية للأستاذ التي هشّمتها السلطة والتي تصوّر الأستاذ على أنه كائن غير منتج وهاوي تعطيل وأخذ حقوقه من دون أن يعمل، وتصوير الأمر وكأن وزارة التربية حريصة على إنجاح العملية التعليمية، فيما الأستاذ لا يكترث لذلك".
تابع
الأكثر قراءة
المغتربون اللبنانيون في أستراليا... يعودون الى الوطن
Lebanon 24
المغتربون اللبنانيون في أستراليا... يعودون الى الوطن
07:47 | 2021-11-03
03/11/2021 07:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
10:48 | 2021-11-03
03/11/2021 10:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة للعاملين في القطاع الخاص... الاتفاق على مبلغ نقدي لدعم الفئات الاكثر تضررا
Lebanon 24
بشرى سارّة للعاملين في القطاع الخاص... الاتفاق على مبلغ نقدي لدعم الفئات الاكثر تضررا
07:11 | 2021-11-03
03/11/2021 07:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الكبة النية... "باي باي"
Lebanon 24
الكبة النية... "باي باي"
07:40 | 2021-11-03
03/11/2021 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار من وزير الاقتصاد بشأن ربطة الخبز
Lebanon 24
خبر سار من وزير الاقتصاد بشأن ربطة الخبز
14:01 | 2021-11-03
03/11/2021 02:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:49 | 2021-11-04
ميقاتي: سنعالج ملف العلاقة مع السعودية والخليج وأدعو قرداحي لتحكيم ضميره
06:00 | 2021-11-04
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
05:55 | 2021-11-04
وزير المالية: حكومتنا التزمت متابعة تنفيذ قانون الشراء العام
05:53 | 2021-11-04
عمال بلدية طرابلس يُضربون لليوم الثاني
05:48 | 2021-11-04
بوشكيان: ليجلس لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة ويفاوضها بكل شفافية
05:47 | 2021-11-04
أطلق النار على عنصر أمني وحاول الفرار.. هكذا تم توقيف مطلوب خطير
فيديو
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
04/11/2021 12:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
04/11/2021 12:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
05:30 | 2021-11-03
04/11/2021 12:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact