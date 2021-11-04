لبنان

حزب الله يتريث ولا كلام لنصرالله قبل "موعد المناسبة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-11-2021 | 02:45
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في ظل التوترات الحاصلة بين لبنان ودول الخليج وبعد التصريحات العالية السقف من قبل بعض قياديي حزب الله في اليومين الاولين للازمة، ييدو ان الحزب عاد مجددا الى التريث اقله في هذه "الفترة الحساسة" كما تقول مصادر معنية.

وقالت  مصادر مطلعة" ان عدم حصول اي اطلالة للامين العام للحزب السيد حسن نصرالله يعود الى رغبة الحزب بعدم اعلان اي موقف سياسي تصعيدي في ظل المساعي الدولية والاقليمية لحل الازمة".

وتعتبر المصادر "انه في حال استمر الحزب بهذه السياسة فمن المتوقع الا يتحدث نصرالله قبل "يوم شهيد حزب الله" الواقع في ١١ الشهر الحالي".

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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