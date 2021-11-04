بسبب توقيف احد السماسرة... إقتحام وتكسير مركز المعاينة بهذه المنطقة

عمد محتجون على قطع الطريق امام مركز المعاينة الميكانيكية في الفوار - قضاء زغرتا بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على توقيف احد السماسرة من قبل مخابرات الجيش اللبناني، وفق مندوبة لبنان 24.



وافادت المصادر انه تم اقتحام مركز المعاينة وتحطيم اجهزة الكومبيوتر في الداخل من قبل بعضهم والعمل جاري من قبل الجيش على ضبط الوضع وتوقيف المتورطين.