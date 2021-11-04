تحصين منازل واستدعاء للاحتياط.. ماذا يجري على الحدود؟

تجري إسرائيل مناورات على الجبهة الشمالية مع لبنان تحاكي حرباً مع "حزب الله"، وتشمل استدعاء 22 ألفاً من جنود الاحتياط.وأشارت المصادر لقناة "الحدث" إلى أنّ إسرائيل بدأت بتحصين المنازل في المستوطنات الحدودية مع لبنان.إلى ذلك، قالت المصادر إنّ "إيران تقلّص قواتها في سوريا وتعزّز القوات التابعة لها التي باتت تقدر بـ 22 ألف عنصر".وأضافت المصادر أنّ "إيران تكثف محاولات إدخال وتهريب أسلحة نوعية لحزب الله في سوريا".