لبنان

لقاءات العماد عون في الولايات المتحدة مستمرّة....وإشادة بدور الجيش في الحفاظ على الأمن

Lebanon 24
04-11-2021 | 02:29
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صدر عن قيادة الجيش ما يلي:

"واصل قائد الجيش العماد جوزاف عون لقاءاته في الولايات المتحدة الاميركية واجتمع إلى رئيسة لجنة الموازنة في الحزب الجمهوري في الكونغرس Kay Granger، كما التقى تجمع الصداقة الأميركية - اللبنانية الذي يضم نوباً من أصل لبناني بينهم دارين لحود وداريل عيسى. وفي لقاءات العماد عون أيضاً اجتماع مع السيناتور Chris Murphy، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور Bob Menendez وعضو اللجنة السيناتور James Risch، بالإضافة إلى السناتور John Ossoff.

اللقاءات بمجملها تمحورت حول الأوضاع العامة في لبنان وتأثيراتها على المؤسسة العسكرية، وبحث السبل الآيلة إلى مساعدتها ودعمها لتتمكن من اجتياز هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

كما تم التشديد خلال هذه اللقاءات على أهمية الإستقرار الأمني في لبنان وإشادة بدور الجيش في الحفاظ على الأمن رغم حدّة الظروف التي يمر بها العسكريون وقساوتها".
 
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