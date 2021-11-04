للمطالبة بزيادة رواتبهم... اعتصام لموظفي مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا

نفذ الجسم التمريضي في مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا عكار اعتصاما رمزيا امام مدخل المستشفى، ووجهوا صرخة الى المسؤولين، مناشدين وزير الصحة العامة فراس الابيض وكافة المعنيين النظر بوضعهم المآساوي في ظل رواتبهم المتدنية والغلاء الذي لم يعد يحتمل.وسألت احدى الممرضات: كيف لنا ان نكون الى جانب المريض ونسهر على صحتة وراحته ونحن موجوعون واطفالنا بحاجة الى الطعام والمدارس وغيرها متطلبات الحياة وخصوصا التدفئة وكيف لنا ان نستمر وما نقبضه شهريا لا يكفي ثمن المواصلات؟ولفتت الكلمات الى ان هذا الاعتصام هو انذار اول واذا لم يتم تدارك الامر التصعيد الاتي.