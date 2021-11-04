القطاعات الإقتصادية تترقب!

يترقب أصحاب القطاعات الإقتصادية في لبنان قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأخير تجاه الأزمة الجديدة مع دول الخليج وتحديداً السعودية. فالأخيرة وبعد منعها استيراد الصادرات اللبنانية سددت ضربة كبيرة لهذه القطاعات خاصة قطاع الخضار والفواكه. ويجمع أصحاب هذه القطاعات على عبارة "ليس بيدنا حيلة" تجاه الأزمة المستجدة، منتظرين تحرك الحكومة لحلحلة الوضع، وعودة السعودية عن قرارها.