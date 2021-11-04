لبنان

من جديد... إعتصام لأهالي عين الرمانة امام المحكمة العسكرية

Lebanon 24
04-11-2021 | 02:53
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نفذ أهالي عين الرمانة اعتصاما امام المحكمة العسكرية للمطالبة بالإفراج عن ابنائهم الموقوفين بعد أحداث الطيونة، وفق مندوب لبنان 24.
 
 
 
 
 
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