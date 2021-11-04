درويش: استقالة الحكومة غير واردة

اكد النائب علي درويش ان المجتمع الدولي بات مقتنعاً بأن الحكومة حاجة ملحة في هذه المرحلة وتعتبر صيغة جامعة، مشيرا الى ان على اصدقاء لبنان ان يتفهموا الواقع اللبناني وتناقضاته.

وتابع في حديث لصوت لبنان:" استقالة الحكومة غير واردة لانها بمثابة انهاء للبنان وعقد جلسة لمجلس الوزراء هو ما نتمناه والرئيس نجيب ميقاتي سيضع الجميع امام مسؤولياتهم بوجوب دعم الحكومة والخروج بصيغة متوازنة".