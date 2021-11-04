هل بات الأمن الغذائي بخطر؟

اعتبر رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف أن المسؤولين في لبنان يتذاكون على المواطن، واضعاً قرار وزارة الاقتصاد فيما يتعلق برفع سعر ربطة الخبز في اطار الغبن الذي يطال الشركات العاملة في هذا القطاع التي ستعمد الى تسجيل اعتراضها.سيف وفي حديث لصوت لبنان قال: نحن موعودون ان كل اسبوع سيكون هناك تغيير باسعار المحروقات ففي حال انخفاضها سينعكس الامر علينا، داعياً الى ان يكون الامن الغذائي ممسوكاً.