الكشوفات على منشآت استخراج زيت الزيتون مستمرة...

تواصل اللجنة المشتركة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الصناعية كشوفاتها على منشآت استخراج زيت الزيتون في منطقة الحوض الاعلى وذلك لضمان رفع الضرر الذي قد يسببه سوء التخلص من فضلات الزيتون على المسطحات والمجاري المائية وعلى مصادر المياه.واعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انه بتاريخ ٣-١١-٢٠٢١، وضمن اطار تقصي واقع ادارة النفايات السائلة في المنشآت الصناعية، قام فريق من اللجنة المشتركة بين المصلحة ووزارة الصناعة بالكشف على معاصر الزيتون في منطقة البقاع الغربي وذلك بعد حوالي اسبوعين من انطلاق العملية الصناعية.، حيث كان الهدف التثبت من مدى التزام هذه المنشآت بما كانت قد تعهدت به امام الادارات المعنية وامام القضاء لناحية عدم التخلص من زيبار الزيتون في المسطحات الطبيعيةاما نتيجة الكشف فجاءت على الشكل الاتي:١-معصرة فرحات ابو حمد- صغبين:يتم جمع زيبار الزيتون في حفرة ترابية سعة ٨٠م٣ مخصصة لتخزين زيبار الزيتون معزولة القعر بواسطة صفيح بلاستيكي geo-membrane.ليصار الى شفطه دوريا بواسطة الية تابعة لاتحاد بلديات البحيرة بموجب ايصال حسب افادة مالك المعصرة.٢-معصرة شقر- عيتنيت:يتم تجميع زيبار الزيتون في حفرة ترابية سعة ٢٤٠٠م٣ مخصصة لتخزين زيبار الزيتون معزولة القعر بواسطة صفيح بلاستيكي geo-membrane، حيث تتم معالجة الزيبار بالتبخير بحسب افادة السيد بشارة شقر مالك المعصرة .٣- معصرة البقاع الغربي الحديثة-يحمر :يوجد خزان اسمنتي مغلق بسعة ٦٢٤م٣ مخصص لتجميع زيبار الزيتون ليصار الى شفطه دوريا بواسطة الية تابعة لاتحاد بلديات البحيرة بموجب ايصال حسب افادة السيد محمد اليوسف مالك المعصرة.٤- معصرة التل - سحمر: