لبنان

بيان جديد من الخارجية اللبنانية عن السعودية... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
04-11-2021 | 03:54
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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة في وجه أيّ اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية. كما تؤكد على تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعباً وحكومةً.
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