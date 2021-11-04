الجيش: تفاهم بين طبابة البقاع وجمعية فرسان مالطا

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" عن "توقيع مذكرة تفاهم بين طبابة منطقة البقاع وجمعية فرسان مالطا في لبنان تتضمن التعاون في مجال الطبابة وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعسكريين وعائلاتهم في بلدة رأس بعلبك والجوار".