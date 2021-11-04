لبنان

الجيش: تفاهم بين طبابة البقاع وجمعية فرسان مالطا

Lebanon 24
04-11-2021 | 04:46
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أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" عن "توقيع مذكرة تفاهم بين طبابة منطقة البقاع وجمعية فرسان مالطا في لبنان تتضمن التعاون في مجال الطبابة وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعسكريين وعائلاتهم في بلدة رأس بعلبك والجوار".
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الجيش

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