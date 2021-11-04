مجهولون سرقوا بطاريات أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في عكار

أقدم مجهولون على سرقة بطاريات أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية بعدما عملوا على إسقاط العامود بقص براغي القاعدة الأرضية للعامود وذلك على طريق عام بلدة خراب الحياة - مشتى حمود في عكار، وفق مندوبة لبنان 24.