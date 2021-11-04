لبنان

مجهولون سرقوا بطاريات أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في عكار

Lebanon 24
04-11-2021 | 04:54
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أقدم مجهولون على سرقة بطاريات أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية بعدما عملوا على إسقاط العامود بقص براغي القاعدة الأرضية للعامود وذلك على طريق عام بلدة خراب الحياة - مشتى حمود في عكار، وفق مندوبة لبنان 24.
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عكار

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