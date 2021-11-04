لبنان

"مفاجأة" طقس تشرين الثاني.. الحرارة 28 درجة!

Lebanon 24
04-11-2021 | 05:07
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض نسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة:  منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الايام المقبلة.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات في الفترة المسائية كما تنشط الرياح أحيانا.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة .

السبت:  صاف إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة النهارية، بينما تنخفض الحرارة الدنيا في المناطق الداخلية.

الأحد: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة .

- الحرارة على الساحل من 17 الى 27 درجة، فوق الجبال من 12 الى 25 درجة، في الداخل من 10 الى 28 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات في الفترة المسائية.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:  6,00
- ساعة غروب الشمس: 16,43

 

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