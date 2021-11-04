لبنان

"في ظلّ عدم ثبات سعر المحروقات"...ارتفاعٌ مُرتقب بسعر ربطة الخبز

Lebanon 24
04-11-2021 | 04:57
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أشار نقيب أصحاب الأفران السابق، علي إبراهيم، إلى أن "الإرتفاع الذي سجّله سعر ربطة الخبز طبيعي"، معتبراً أن "البروبغندا" الإعلامية التي تحصل للخبز لا تحصل للمواد الأخرى"، متسائلاً "ما هو البديل في ظلّ عدم ثبات سعر المحروقات!".

وفي حديث تلفزيوني لقناة الجديد، أوضح ابراهيم أن "قرارين صدرا عن وزارة الإقتصاد، إمّا إعتماد ربطة خبز وزنها 810 غرام مع إبقاء السعر القديم لربطة الـ 850 غرام، وإما إعتماد ربطة خبز وزنها 1200 غرام، أي ربطة ونصف، ولكن في هذه الحالة سيرتفع سعر الربطة، لذلك قررنا تخفيض وزن الخبز".
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